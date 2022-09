Groen licht voor noodopvang asielzoekers in Elst

In het Gelderse Elst komt een tijdelijke opvanglocatie voor 120 asielzoekers. De gemeenteraad van Overbetuwe, waar Elst onder valt, heeft ingestemd met een voorstel daarvoor. De vluchtelingen kunnen er vanaf begin november terecht. Het is de bedoeling dat ze er drie maanden blijven.

De gemeente laat tijdelijke woonunits neerzetten op een bedrijventerrein. Overbetuwe heeft daar een stuk grond dat nog niet wordt gebruikt.

In Drachten blijft de noodopvang zes weken langer open. Volgens de Friese gemeente Smallingerland is de opvang in het Fries Congrescentrum in de afgelopen zes weken goed verlopen: “De situatie is stabiel en onder controle en er is op één incident na, geen sprake van overlast voor de omgeving geweest.” In het congrescentrum zitten 225 mensen, onder wie zo’n zeventig kinderen die sinds deze week naar een openbare basisschool in Drachten gaan.