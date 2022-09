MiGreat: Tientallen asielzoekers buiten geslapen bij Ter Apel

Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben in de nacht van dinsdag op woensdag volgens hulporganisatie MiGreat zo’n veertig asielzoekers buiten geslapen. Het COA kan dit niet bevestigen en stelt dat tegen middernacht “iedereen binnen was”, aldus een woordvoerder die niet zegt te weten wat er later die nacht nog is gebeurd. Het COA zoekt dat uit.

MiGreat zegt dinsdag- op woensdagnacht tenten te hebben uitgedeeld aan de buitenslapers.

Dinsdagavond zei het COA nog dat er voldoende opvangplekken beschikbaar waren. Wel was er sprake van “een puzzel”. Ook maandag was er “kunst- en vliegwerk” nodig om iedereen onderdak te bieden, zei een woordvoerder eerder.

Maandag gingen de eerste honderd mensen naar het cruiseschip in Velsen-Noord dat het komende halfjaar een basisopvang biedt voor zo’n duizend asielzoekers en statushouders. Dinsdag ging een evengrote groep naar het schip en ook de komende dagen gebeurt dat. Omdat er ook steeds noodopvanglocaties sluiten, zijn medewerkers van het COA nog altijd druk met het vinden van onderdak voor asielzoekers.

In het Groningse Zoutkamp is sinds enige tijd een tijdelijke ‘wachtkamer’, waar mensen een paar dagen kunnen verblijven tot hun asielaanvraag wordt geregistreerd. Voor de opening van Zoutkamp sliepen er geregeld honderden mensen buiten bij het aanmeldpunt in Ter Apel.