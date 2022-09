NRC: onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag Arib

Volgens NRC komt er een onafhankelijk onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Khadija Arib toen zij voorzitter van de Tweede Kamer was. Zij bekleedde die functie tussen 2016 en 2021 en maakt nu deel uit van de PvdA-fractie.

Arib wordt volgens de krant in twee anonieme brieven beticht van “machtsmisbruik”, “een schrikbewind” en een “onveilige werkomgeving”. Na een advies van de landsadvocaat Pels Rijcken besloot het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer (Presidium) tot een extern onderzoek.

NRC heeft het advies van de landsadvocaat ingezien. De “ambtelijke leiding” van de huidige organisatie van de Tweede Kamer bevestigt klachten die in een brief worden genoemd. En er zou sprake zijn geweest van een „breder, structureel probleem”, citeert de krant het advies.

Een woordvoerster van het Presidium laat weten dat er een advies van de landsadvocaat ligt, maar wil verder niks kwijt. “Het Presidium betreurt het zeer dat het advies van de landsadvocaat naar buiten is gekomen, voordat met betrokkene is gesproken. Dit gesprek zal eerst plaatsvinden, voordat het Presidium van de Tweede Kamer met een nadere reactie komt.”

Arib is een van de langstzittende Kamerleden. De nummer twee op de PvdA-kandidatenlijst bij de laatste verkiezingen maakt al meer dan twintig jaar deel uit van de volksvertegenwoordiging. Sinds juli is ze de voorzitter van de commissie die de parlementaire enquête over de coronacrisis moet voorbereiden.

Tegen de NRC zegt Arib zich niet te herkennen in de beschuldigingen. Ze reageert ook in in De Telegraaf. “Ik word voor de bus gegooid door Vera Bergkamp”, zegt ze. „Ik wist van niets. Ze heeft mij vaak genoeg in de zaal zien zitten en heeft niks gezegd! Ze had ook contact kunnen opnemen.” Arib zegt nog niet te weten of ze gaat meewerken aan het onderzoek.

De PvdA-fractie laat weten: “Dit komt voor ons onverwacht. Wij kennen Khadija als toegewijd Tweede Kamerlid en voorzitter van de Tweede Kamer. De Kamervoorzitter zal uitleg moeten geven.”

De Tweede Kamer debatteert donderdag over de omgangsvormen in de Kamer.