Van der Burg in gesprek met betrokkenen over ‘chaos’ bij Ter Apel

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asielbeleid) vindt dat het “niet mag gebeuren dat mensen buiten moeten slapen” bij het aanmeldcentrum Ter Apel. Volgens hem wordt er “met man en macht gewerkt om het te voorkomen”. Er zouden “nu feitelijk genoeg plekken moeten zijn. Vannacht is het in Ter Apel echter chaotisch verlopen. Ik ben in gesprek met alle betrokkenen hierover”, laat hij in een reactie weten via zijn woordvoerster. Wie dat precies zijn, licht hij nog niet toe.

Afgelopen nacht bleven er opnieuw enkele tientallen mensen buiten de poorten van het asielzoekerscentrum. En dat terwijl Van der Burg op vrijdag 9 september had aangekondigd dat vanaf die avond niemand meer buiten hoefde te slapen en dat iedereen die dat wil, elders kan worden opgevangen op een noodlocatie. Dat kon hij aankondigen, omdat die zaterdag in het Groningse Zoutkamp een soort ‘wachtkamer’ werd geopend met plek voor zeker zeshonderd en mogelijk meer plekken.

Toch vond de bewindsman het meteen al spannend of zijn doel zou worden bereikt. De periode ervoor sliepen soms enkele honderden mensen buiten de poorten van het aanmeldcentrum, omdat er wegens drukte binnen geen plek was. In Ter Apel moeten mensen zich identificeren en laten registreren om een asielprocedure te kunnen beginnen.

“We hebben afspraken met elkaar gemaakt om uit deze crisis te komen samen, zodat we niet meer op de randen van wat kan hoeven te lopen, maar meer buffers hebben. Helaas is er geen knop waar we aan kunnen draaien waarmee alles acuut is opgelost. Het blijft de komende periode keihard werken om stappen vooruit te kunnen zetten. Daar blijf ik mij voor inzetten”, aldus de bewindsman.