De Jonge: woningbouw kan stagneren door onzekerheid op markt

Onzekerheden op de markt kunnen ertoe leiden dat de woningbouw stagneert, waarschuwt minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) tijdens een debat. Het doel voor dit jaar om 80.000 woningen te bouwen gaat waarschijnlijk nog wel lukken denkt hij, maar hij laat doorschemeren dat de 90.000 beoogde woningen voor volgend jaar buiten bereik kunnen vallen.

De Jonge wijst onder meer op de hogere prijzen voor bouwmaterialen nu, mede door de oorlog in Oekra├»ne en de hoge inflatie als resultaat daarvan. Ook de oplopende rente, het gebrek aan bouwgrond en de langlopende vergunningprocedures kunnen roet in het eten gooien. Voor het einde van 2030 wil het kabinet 900.000 nieuwe woningen hebben gebouwd. Volgens De Jonge staat dat doel nog: “bij tegenwind moet je harder trappen”.

De minister wil de woningbouw onder meer een impuls geven door snel duidelijkheid te geven over zijn plannen voor gereguleerde middenhuur. Dit moet volgens hem investeerders zekerheid geven over wat voor rendement zij kunnen verwachten. En als zij investeren in middenhuur, zet ook de groei van sociale huur door volgens De Jonge: beide soorten woningen maken vaak deel uit van eenzelfde complex.

In november kan de minister hier meer over zeggen, maar hij schetst al wel dat de grens voor middenhuur rond de 1000 euro per maand gaat liggen. Onder die grens wil de minister een maximale huurstijging van 1 procent bovenop de inflatie, behalve als die buitengewoon hoog is zoals nu. Verder wil De Jonge dat huizen uit het middensegment worden toegewezen aan middeninkomens. De aanpassingen gaan alleen gelden voor nieuwe contracten.

De Nederlandse Vereniging van Makelaars uitte eerder al zorgen over het plan van De Jonge om de middenhuur te reguleren. Waarnemend voorzitter Lana Gerssen stelde in de praktijk juist een averechts effect te zien en dat beleggers juist minder happig zijn op investeren in middenhuur.