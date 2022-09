Koning Willem-Alexander uitgejouwd tijdens opening Radboudumc

Koning Willem-Alexander is donderdagochtend tijdens de opening van het nieuwe hoofdgebouw in het Radboudumc in Nijmegen uitgejouwd door een kleine groep demonstranten. Zij riepen onder meer “schaam je kapot” richting de koning. Volgens Omroep Gelderland is er veel politie aanwezig rond het bezoek.

De demonstranten riepen Willem-Alexander na toen hij uitstapte voor het ziekenhuisgebouw en naar binnen liep. De groep hield eveneens omgekeerde Nederlandse vlaggen omhoog.

De koning kreeg voorafgaand de opening een presentatie over duurzame zorg waarbij de wensen van patiënten en de kwaliteit van leven voorop staan. Na de opening van het nieuwe hoofdgebouw kreeg hij een rondleiding en sprak hij met medewerkers van het Radboudumc.

Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia werden vorige week tijdens Prinsjesdag ook uitgejoeld toen zij met de Glazen Koets door het centrum van Den Haag reden. Ook tijdens de traditionele balkonscène op Paleis Noordeinde klonken wanklanken richting de koninklijke familie.