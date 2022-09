Motie over nieuwe afspraken met COA over Ter Apel aangenomen

In de gemeente Westerwolde (Groningen) is een motie aangenomen die pleit voor nieuwe afspraken met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wat betreft het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dinsdag was al bekend geworden dat de motie op ruime steun kon rekenen in de gemeenteraad, die woensdagavond over de kwestie sprak in een vergadering.

In de motie wordt het college opgeroepen het gesprek aan te gaan met het COA, omdat die organisatie meerdere afspraken in de huidige overeenkomst zou hebben geschonden. Zo is het centrum al maanden overvol en is er afgesproken dat er maximaal 2000 vluchtelingen mogen worden opgevangen. Ook zouden er meerdere keren tenten zijn geplaatst terwijl de gemeente daar geen toestemming voor heeft gegeven.

De motie was ingediend door de lokale partij Gemeentebelangen Westerwolde en werd unaniem aangenomen. Het COA liet eerder weten waarschijnlijk op donderdag te reageren op de aangenomen motie.