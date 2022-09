ON: andere omroepen sluiten stem van ‘miljoenen Nederlanders’ uit

Ongehoord Nederland (ON) verwijt de collega-omroepen die op journalistiek niveau niet meer willen samenwerken en praten met de omroep “het geluid van miljoenen Nederlanders” uit te sluiten. Dat stelde presentatrice Raisa Blommestijn donderdag in de uitzending van Ongehoord Nieuws. Zij noemt het besluit van omroepen WNL, MAX en KRO-NCRV om de samenwerking met ON te verbreken van “zeer bedenkelijk niveau”.

Het is de eerste keer dat Ongehoord Nederland reageert op het besluit van de omroepen. ON en voorzitter Arnold Karskens waren woensdag niet voor commentaar bereikbaar. Blommestijn verwijt de NPO “te staan voor verbinding en inclusie, maar nu niets anders te doen dan uitsluiten en moddergooien”.

Het initiatief van de omroepen om niet meer te willen samenwerken met Ongehoord Nederland komt van hoofdredacteur Bert Huisjes van WNL. Volgens de omroepen die zich bij zijn initiatief hebben aangesloten, bedrijft Ongehoord Nederland geen journalistiek. ON maakt volgens Huisjes “een pamflet-achtig programma waarin structuren worden gebruikt die we herkennen uit de journalistiek. Maar de interviewers zijn Twitter-agitatoren als Raisa Blommestijn, zonder enige journalistieke ervaring of achtergrond.”

Ook keuren de omroepen af dat er in Ongehoord Nieuws zelden wederhoor zou worden gepleegd. De WNL-baas beklemtoont dat het journalistieke overleg van de NPO niet gaat over de vraag of de omroeplicentie van Ongehoord Nederland ter discussie staat, maar vindt wel dat ON uit het bestel zou moeten worden gezet.

Ongehoord Nederland kreeg eerder een financiƫle sanctie van de NPO na een onderzoek van de Ombudsman naar klachten dat de omroep onjuiste en onbetrouwbare informatie zou verspreiden, dat de journalisten onvoldoende kritische vragen zouden stellen en dat de gasten vooral uit rechtse hoek zouden komen. Dit zou in strijd zijn met de Journalistieke Code van de NPO. De Ombudsman achtte deze klachten grotendeels gegrond.

De Ombudsman heeft een nieuw onderzoek ingesteld na een veelbesproken item waarin zonder enige context filmpjes werden getoond van willekeurige zwarte mensen die witte mensen in elkaar slaan. Presentator Blommestijn stelde dat de zwarte daders allemaal een racistisch motief hadden. Maar uit onderzoek van Pointer is gebleken dat hier geen enkel bewijs voor is. Naar aanleiding van dit item kwamen er weer vele honderden klachten bij de Ombudsman binnen. Ook heeft de NPO het Commissariaat voor de Media gevraagd te kijken of Ongehoord Nederland de mediawet heeft overtreden.