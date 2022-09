Voorzitter ondernemingsraad Kamer kreeg ook klachten over Arib

De ondernemingsraad van de Tweede Kamer heeft meerdere signalen ontvangen van ambtenaren over de werkwijze van oud-voorzitter Khadija Arib. Dat bevestigt voorzitter Michel Meerts na berichtgeving van de NOS. Hij zegt de signalen die aanleiding waren voor een onafhankelijk extern onderzoek te herkennen.

Volgens Meerts hebben ambtenaren van “meerdere uitvoerende diensten in de directe omgeving” van de de toenmalige Kamervoorzitter laten weten dat ze “moeite hadden met haar gedrag”. Het ging om het “ontzettend afrekenen” met ambtenaren die fouten begingen. Ook zou Arib mensen “onfatsoenlijk te woord” gestaan hebben. Meerts schat dat de ondernemingsraad over de vier jaar waarin Arib voorzitter was meer dan tien klachten heeft ontvangen. Sinds zij is opgevolgd door Bergkamp, heeft hij geen klachten meer gekregen over het contact met de voorzitter.

De ondernemingsraad heeft op basis van de klachten geen actie ondernomen, aldus Meerts. “Eigenlijk kunnen we er niks mee.” Dat komt volgens hem omdat er een “strikte scheiding” is tussen het ambtelijke deel van de Kamer-organisatie en de politieke kant, onder wie de voorzitter. De ondernemingsraad kon volgens hem niet meer doen dan kwesties bespreken met de griffier. “De voorzitter is niet onze gesprekspartner.”

Meerts zegt dat er vanuit de ondernemingsraad geen contact is opgenomen met de dagelijkse politieke leiding van de Tweede Kamer, het presidium, en ook geen rol te spelen in het onderzoek dat is aangekondigd. Als de onderzoekers vragen voor hem hebben, zegt hij zijn verhaal over de klachten van de ambtenaren ook met hen te delen.