Youp van ’t Hek speelt voor het eerst in Theater Tuschinski

Youp van ’t Hek gaat binnenkort twee avonden optreden in Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Dat heeft exploitant Pathé donderdag bekendgemaakt. De 68-jarige cabaretier speelt zijn afscheidsvoorstelling De Laatste Ronde! op 24 en 25 oktober in de majestueuze bioscoop in het centrum van Amsterdam. Het is de eerste keer in zijn carrière dat Van ’t Hek op het podium van Tuschinski staat.

Pathé is vereerd dat Van ’t Hek zijn voorstelling in de bioscoop komt spelen. Koninklijk Theater Tuschinski en cabaret waren in het verleden nauw met elkaar verbonden. In wat nu de tweede zaal is van het gebouw zat in de jaren twintig en dertig theater La Gaîté waar vooral variété-artiesten en cabaretiers optraden. Grote namen zoals Louis Davids, Lou Bandy, Fien de la Mar, Marlene Dietrich, Edith Piaf en Josephine Baker stonden op dit podium. Na een brand in 1941 kwam La Gaîté niet meer terug.

De verkoop voor de voorstellingen begint op donderdag 29 september om 12.00 uur via de website van Pathé.