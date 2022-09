BuZa: Iran geeft nog geen toegang tot opgepakte Nederlander

De Nederlandse ambassade in Teheran heeft er bij de Iraanse autoriteiten op aangedrongen toegang te verlenen tot de Nederlander die in Iran zou zijn opgepakt. Maar Iran heeft hier nog niet op gereageerd, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De ambassade is dinsdag benaderd door iemand “die meldde dat zijn vriend is opgepakt in Iran”, laat het ministerie weten.

Iraanse media meldden vrijdag dat negen buitenlanders, onder wie zeker één Nederlander, zijn opgepakt in verband met de grootschalige protesten in het land. Iraniërs zijn de afgelopen weken de straat op gegaan na de dood van Mahsa Amini, die werd gearresteerd voor het overtreden van de kledingvoorschriften voor vrouwen in Iran. De 22-jarige Amini zou zijn mishandeld, en als gevolg van het politiegeweld zijn overleden. Ook tegen de protesten treedt de politie hard op. Er zijn volgens mensenrechtenorganisaties tientallen doden gevallen en honderden mensen opgepakt.

De Nederlandse vriend van de tipgever die bij de ambassade aanklopte zit volgens hem al sinds 21 september vast. De Nederlandse ambassade in de Iraanse hoofdstad wil de arrestant ondersteunen en consulaire bijstand verlenen, maar een reactie van de Iraanse autoriteiten blijft uit. “Uiteraard blijven we druk op Iran uitoefenen, om alsnog toegang te krijgen”, zegt het ministerie in een reactie. “Dat doen we in Iran, en ook via de Iraanse ambassadeur in Nederland.”