Eerste zitting zaak-Mink K., oude rot in Nederlandse onderwereld

In de extra beveiligde zittingszaal in Rotterdam maakt de rechtbank vrijdag een begin met de strafzaak tegen Mink K. (61), die wordt verdacht van internationale cocaïnehandel. K., bijgenaamd De Denker, is al decennialang een bekende figuur in het criminele milieu en werkte in het verleden samen met kopstukken als Stanley Hillis en Jan Femer (beiden geliquideerd).

K. werd eind maart in Libanon opgepakt, samen met zijn schoonzoon. K. verbleef al jaren in dat land. Ruim tien jaar geleden werd hij er vervolgd en veroordeeld voor het bezit van 53 kilo cocaïne. In de huidige, Nederlandse zaak verdenkt het Openbaar Ministerie de beide mannen van betrokkenheid bij de import van honderden kilo’s cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar Nederland, op basis van onderschepte pgp-berichten uit gekraakte cryptotelefoons. In de havens van Antwerpen en Rotterdam zijn partijen drugs onderschept die justitie aan K. linkt.

Het tweetal kon worden aangehouden door nauwe samenwerking van de Landelijke Recherche en de Libanese autoriteiten, zei het OM eerder. De mannen zijn in juni uitgeleverd aan Nederland en zitten sindsdien in voorarrest. Ook de zaak tegen de 41-jarige schoonzoon staat vrijdag op zitting, na die tegen K.

Mink K. deed in de jaren negentig van zich spreken in geruchtmakende zaken rond drugs- en vooral wapenhandel. Ook is hij lang verdacht geweest van de moord op de Alkmaarse drugshandelaar Jaap van der Heiden, die in 1993 met een aan zijn voordeur bevestigde bom werd opgeblazen. De rechtbank in Rotterdam sprak hem daarvan in 2007 vrij. Het OM tekende beroep aan, maar trok dat later in omdat er geen nieuw bruikbaar bewijs tegen K. kon worden gevonden.

De zittingen vrijdag zijn procedureel. De inhoudelijke behandeling van de zaken volgt pas later.