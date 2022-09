Erasmusbrug kleurt groen uit steun voor Iraanse vrouwen

De Erasmusbrug in Rotterdam wordt vrijdagavond groen verlicht. Daarmee betuigt de stad steun aan het Iraanse volk en met name het zelfbeschikkingsrecht van Iraanse vrouwen.

De oproep om de brug groen te kleuren is een initiatief van het Rotterdamse raadslid Elika Rehim Zadeh (DENK). Haar motie werd donderdag door de hele gemeenteraad aangenomen. De aanleiding voor haar idee is het wereldwijde protest na de dood van de Iraans-Koerdische Mahsa Amini. De 22-jarige vrouw overleed in politiehechtenis, nadat ze was opgepakt omdat ze zich niet goed zou hebben bedekt. Ze zou zijn mishandeld.

De keus voor de kleur motiveert Rehim Zadeh als volgt: “Er is gekozen voor de kleur groen omdat het vorig jaar op International Human Rights Day de kleur was om internationaal solidariteit te tonen. Zo kleurden vorig jaar gebouwen, huizen en lampen overal ter wereld groen. Ook zien we op sociale media dat de kleur groen vaak wordt gebruikt om aandacht te vragen voor het overleden meisje Mahsa Amini. Daarnaast symboliseert de kleur groen een deel van de Iraanse vlag, dat staat voor vrijheid. Maar we associĆ«ren het niet met de vlag van Iran.”

In haar motie verwees het Rotterdamse raadslid naar Amsterdam, dat de beeltenis van Amini deze week projecteert op het Eye Filmmuseum.