Harbers: dagelijks overleg over veiligheid pijpleidingen Noordzee

Minister Mark Harbers (Infrastructuur) heeft inmiddels iedere dag overleg over de veiligheid van pijpleidingen die door de Noordzee lopen. Eerder deze week waren er ontploffingen bij pijpleidingen Nord Stream 1 en 2 in de Oostzee waardoor grote hoeveelheden gas lekten. Dat het gaat om sabotage, staat zo goed als vast.

Volgens Harbers was er al aandacht voor de beveiliging van pijpleidingen, maar is de situatie nu “zo uniek” dat dagelijks overleg met bedrijven op zee nodig is. Daarbij zijn de ministeries van Infrastructuur, Defensie en Economische Zaken betrokken, evenals de Nationaal Co√∂rdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

De verantwoordelijkheid voor beveiliging ligt in eerste instantie bij energiebedrijven, aldus Harbers, maar “als overheid moet je de helpende hand toesteken”. Welke maatregelen er precies zijn genomen of welke er genomen gaan worden, kan de minister niet zeggen. “Maar we zijn zeker alert, zeker na deze week.”

Vrijdag komt de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties bijeen om te spreken over de gaslekkages in de Oostzee. Rusland ontkent beschuldigingen zelf achter de sabotage te zitten en wijst naar de Verenigde Staten.