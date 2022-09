Iran arresteert negen buitenlanders uit onder meer Nederland

De Iraanse autoriteiten hebben negen buitenlanders uit onder meer Nederland opgepakt vanwege hun vermeende rol bij de protesten die al langer in het land spelen. Behalve uit Nederland zouden de arrestanten onder meer uit Italiƫ, Duitsland, Polen, Frankrijk en Zweden afkomstig zijn.

Het Iraanse ministerie van Inlichtingen laat in een verklaring weten dat de buitenlanders, wier identiteit niet is bekendgemaakt, werden aangehouden “tijdens de rellen of tijdens complotten op de achtergrond”, melden Iraanse media vrijdag.

In Iran gingen deze maand woedende burgers de straat op na de dood van Mahsa Amini. Deze 22-jarige vrouw stierf nadat ze was gearresteerd voor het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Ook donderdag gingen de protesten door in verschillende steden. De politie grijpt vaak hard in. In bijna twee weken tijd zijn volgens een mensenrechtengroep zeker 83 doden gevallen.