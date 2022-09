Jetten wil stroomverbruik overdag omlaag brengen

Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) laat onderzoeken hoe in Nederland overdag meer kan worden bespaard op het stroomverbruik. Ook minder verlichting langs de wegen ’s avonds is een optie, zolang de verkeersveiligheid niet wordt bedreigd, zei hij na afloop van extra beraad met zijn EU-collega’s over de elektriciteitsprijzen. Ook de overheid zelf moet op elektriciteit besparen en minder lichten in de kantoren op bijvoorbeeld het Binnenhof laten branden, erkende hij.

De ministers werden het erover eens dat er minder stroom moet worden verbruikt in Europa en spraken onder meer af dat de lidstaten meer zullen besparen. Zo komt er een verplichting om tijdens de piekuren 5 procent minder te verbruiken. “Voor Nederland levert dat echter niet zoveel op”, aldus Jetten. Hij ziet op de korte termijn vooral heil in een andere afspraak, namelijk dat stroomproducenten die fossiele brandstoffen gebruiken (kolen, olie, gas) een stukje winst als “solidariteitsheffing” inleveren om kwetsbare huishoudens en kleine bedrijven te helpen met het betalen van de rekening. Jetten verwacht dat dit volgend jaar 2,8 miljard euro zal opleveren, wat zal worden voorgeschoten door het Rijk.