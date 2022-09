Jurist Viruswaarheid: Willem Engel bleef binnen grenzen van wet

Voorman van Viruswaarheid Willem Engel heeft zich in de ogen van zijn jurist niet schuldig gemaakt aan opruiing, voorafgaande aan de verboden demonstraties in juni 2020 op het Malieveld in Den Haag. Hij bleef binnen de grenzen van de wet. “Wij hebben niets verkeerd gedaan, ons valt niets te verwijten”, zei jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid vrijdag in de rechtbank in Rotterdam.

Pols is in de strafzaak tegen Willem Engel opgeroepen als getuige en vertelde dat de vermeende opruiende tweets van Engel vooraf zijn beoordeeld en afgewogen door een team van acht tot tien juristen.

“We zijn altijd ver binnen de grenzen gebleven, bij elke uitlating”, aldus Pols. Nooit zouden uitlatingen van Engel volgens hem zijn bedoeld om mensen aan te zetten tot strafbare feiten. Dat geldt ook voor de tweets die Engel stuurde toen in juni 2020 demonstraties op het Malieveld van Viruswaarheid werden verboden door de burgemeester van Den Haag. Deze oproepen heeft het Openbaar Ministerie op de tenlastelegging gezet in de opruiingszaak tegen Engel.

Over het uitvaardigen van het demonstratieverbod ontstond veel verontwaardiging, zei Pols. Engel twitterde daarom: “Zoals je hebt gehoord heeft de burgemeester Remkes van Den Haag onze demonstratie van Liefde verboden. Vanzelfsprekend kunnen wij je niet tegenhouden om, zoals je dat van plan was, gewoon naar het Malieveld in Den Haag te komen! Als je komt, kom dan in liefde…”.

Ruim vierhonderd mensen werden op 21 juni gearresteerd, na het uitbreken van ongeregeldheden. “Ik ben niet blij als er geweld is. Wij wilden een mooie demonstratie. Ik vind niet dat we daar ergens iets fout hebben gedaan”, zei Pols. “Het geweld dat ik die dag gezien heb, kwam vanuit de politie en niet vanuit de demonstranten”.