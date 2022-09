Kaag en Adriaansens: inflatie ‘extreem’ en ‘schrikbarend’

Ministers Sigrid Kaag (Financiƫn) en Micky Adriaansens (Economische Zaken) zijn geschrokken van het meest recente inflatiecijfer. Het Centraal Bureau voor Statistiek meldde vrijdag dat het dagelijks leven in Nederland afgelopen maand maar liefst 17,1 procent duurder was dan op hetzelfde moment vorig jaar.

Kaag noemt dat percentage “vreselijk” en “schrikbarend”. Adriaansens vindt het “extreem”. Beiden benadrukken dat het kabinet al veel geld heeft uitgetrokken voor koopkrachtherstel. Ook wijzen ze erop dat het kabinet nog werkt aan een energieplafond voor mkb’ers die veel energie gebruiken, zoals bakkers.

Maar het kabinet zal niet alle pijn kunnen verlichten. “Hoe hard het ook is, we moeten er rekening mee houden dat sommige ondernemers het niet gaan redden”, aldus Adriaansens. Kaag vreest dat het kabinet de inflatie kan aanwakkeren als het te veel gaat compenseren. “Het is dansen op een koord.” Ook wil ze ervoor waken dat het kabinet nu te veel geld uitgeeft en dan krap bij kas zit als een volgende crisis zich aandient.

Ministers Karien van Gennip (Sociale Zaken) en Carola Schouten (Armoedebestrijding) sluiten zich aan bij hun ambtsgenoten. Van Gennip verwacht volgende week meer duidelijkheid over het prijsplafond voor consumenten. Schouten hoopt dat huishoudens rust krijgen door het plafond, maar erkent dat het desondanks voor sommige gezinnen “nog heel zwaar” gaat zijn.