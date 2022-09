Nederlanders vergokten dit jaar tot nu toe 486 miljoen online

Nederlanders hebben in de eerste helft van het jaar in totaal 486 miljoen euro online vergokt. Dat blijkt uit cijfers van de Kansspelautoriteit (Ksa), die vrijdag openbaar zijn geworden. De verwachting is dat het bedrag de rest van het jaar nog zal groeien, onder andere door sportweddenschappen in het kader van het WK Voetbal en de toetreding van grote internationale aanbieders tot de markt.

De autoriteit spreekt van brutospelresultaat, wat staat voor inzet min uitgekeerde gelden. In het eerste kwartaal van 2022 was het spelresultaat 240 miljoen, in het tweede kwartaal 246 miljoen euro. Volgens de Ksa is het maandelijkse brutospelresultaat vanaf begin dit jaar “redelijk stabiel met een gemiddelde van 81,4 miljoen euro per maand”. Het gemiddelde verlies per spelersaccount waarmee gespeeld wordt, is 153 euro per maand.

Volgens de autoriteit waren er in juli 1,3 miljoen spelersaccounts. Het aantal accounts waarmee echt werd gespeeld lag op dat moment op 563.000 en in januari 2022 op 489.000. Overigens zijn die aantallen geen weerspiegeling van het werkelijke aantal unieke spelers, merkt de Ksa op. Mensen kunnen bij meer aanbieders een spelersaccount hebben aangemaakt. Hoeveel mensen dat hebben gedaan is niet duidelijk.

In juli was één op de vijf gebruikte spelersaccounts (22 procent) van jongvolwassenen, dus mensen tussen de 18 tot en met 23 jaar. Het percentage jongvolwassenen van de Nederlandse bevolking is 9,4 procent.

Vanaf 1 oktober vorig jaar kan er in ons land legaal online worden gegokt. Dat is geregeld via de Wet kansspelen op afstand. De bedoeling is dat mensen daardoor niet meer illegaal gaan gokken, aangezien spelers bij illegale aanbieders niet altijd goed beschermd worden. Per die datum kregen tien aanbieders een vergunning om via internet kansspelen aan te bieden. Op dit moment zijn er 22 vergunningen verleend, waarbij gezegd moet worden dat een bedrijf meerdere vergunningen kan hebben.