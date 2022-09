OM eist celstraf na geweld en terreur vader tegen dochters

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag bij de rechtbank in Alkmaar drie jaar cel geëist, waarvan acht maanden voorwaardelijk, tegen de 45-jarige Frank O. uit Zaandam, omdat hij jarenlang twee van zijn vier dochters stelselmatig zou hebben “mishandeld en geterroriseerd”. Volgens het OM heeft O. de twee vrouwen, beiden inmiddels in de twintig, “een normale jeugd ontnomen en hun ontwikkeling ernstig verstoord”.

Een van de twee vrouwen heeft aangifte tegen O. gedaan. Zij heeft zeer gedetailleerd verklaard over een scala aan mishandelingen en vernederingen, tijdens haar kinder- en tienerjaren. “Authentiek en consistent”, zo noemde de officier van justitie de verklaringen. “Al zou er maar een deel van waar zijn, zou dat al afgrijselijk zijn.”

O. zou de meisjes veelvuldig hebben geslagen, met onder meer een riem, een snoer en een stok. Hij zou de geslachtsdelen en de anus van een van hen hebben ingesmeerd met gepureerde peper en gember, haar met urine hebben overgoten en hebben gedwongen urenlang op haar knieën te zitten. Daarnaast zou hij hun gang in de gaten hebben gehouden met camera’s en opname-apparatuur. “O. heeft hen extreem gecontroleerd en vernederd”, aldus de officier, die de vrouw van O. verweet dat zij niet heeft ingegrepen. Beide slachtoffers hebben een post-traumatische stressstoornis opgelopen.

O. ontkent nagenoeg alles. Er klopt niks van, stelt hij, op een enkel incident na. Hij heeft erkend wel eens een “corrigerende tik” te hebben uitgedeeld, maar daar bleef het bij. Hij stelt dat de moeder van een van de meisjes – een vrouw met wie hij een buitenechtelijke relatie had – achter de beschuldigingen zit, samen met haar familie. “Ik heb altijd het beste voor mijn kinderen gewild en me altijd voor hen opgeofferd.” De zaak heeft “alleen maar verliezers”, zei hij tegen de rechtbank.

Justitie meent dat de verklaringen van de vrouwen ruim worden ondersteund door bijkomend bewijs. Behalve een celstraf wil het OM dat de rechter O. ook een contactverbod oplegt, en voor een van de dochters ook een locatieverbod. De andere dochter staat op het punt te verhuizen, omdat zij bang is dat haar vader op een dag verhaal zal komen halen vanwege haar aangifte. Zij wil haar nieuwe woonplaats geheim houden; een locatieverbod zou die verraden. O. is momenteel op vrije voeten, nadat de rechtbank zijn voorarrest in een eerder stadium opschortte. De man kampt met ernstige gezondheidsproblemen.

De rechtbank doet uitspraak op 14 oktober.