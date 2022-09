Ook Limburg haalt boerenprotestvlaggen bij provinciale wegen weg

Na Brabant gaat ook Limburg de omgekeerde vlaggen langs de provinciale wegen weghalen. Dat heeft te maken met de herfst en het toenemende onstuimige weer, waardoor de kans groter is dat vlaggen losraken, afscheuren en terecht kunnen komen op voorruiten van auto’s of in het gezicht van motorrijders of fietsers.

“We willen voorkomen dat de verkeersveiligheid van weggebruikers in het gedrang komt en geen enkel risico lopen. Daarom halen we deze vlaggen langs provinciale wegen nu weg”, zei de Limburgse gedeputeerde voor mobiliteit Maarten van Gaans-Gijbels.

Zoals overal in Nederland liet ook Limburg de protestvlaggen hangen om ruimte te geven aan de onvrede in de samenleving. Ze worden nu drie weken lang opgeslagen in een depot. Mensen die hun vlag terug willen hebben, kunnen zich daar melden.

Eerder liet Brabant al weten om eenzelfde reden de vlaggen weg te halen langs de provinciale wegen.