Taakstraf voor opruiing tot doden stikstofminister van der Wal

Een 52-jarige man uit Kootwijkerbroek is vrijdag door de rechtbank in Zutphen veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden voor opruiing en doodsbedreigingen aan het adres van stikstofminister Christianne van der Wal. Bij boerenprotesten in juni had de man een vrachtwagen bij zich met daarop de namen en sterfdata van Theo van Gogh en Pim Fortuyn met daaronder de naam van Van der Wal met een vraagteken erachter.

De vader van drie kinderen reed met de vrachtwagen naar verschillende protestbijeenkomsten van boeren in Stroe, Amersfoort en Kootwijkerbroek tegen de stikstofplannen van de minister. Ook parkeerde hij de wagen met de gewraakte teksten bij een tractorpulling-wedstrijd in Made.

Minister Van der Wal deed zelf aangifte tegen de man vanwege doodsbedreiging. De man, een kleine zelfstandige, betoogde tijdens de terechtzitting bij de rechtbank in Zutphen dat het nooit zijn bedoeling is geweest met de tekst iemand aan te zetten Van der Wal te doden. “Met die tekst heb ik een vraag willen stellen. Hoe ver moet een minister gaan voordat iemand haar zou willen doden? Daarvoor wilde ik haar waarschuwen. Van Gogh en Fortuyn deden ook extreme dingen, net als de minister nu.” Hij verklaarde vrijdag dat hij spijt had van zijn actie. “Het was niet mijn bedoeling haar te bedreigen.”

Het Openbaar Ministerie vindt dat de tekst wel degelijk uitgelegd kan worden als een aansporing om de minister te vermoorden. “Op de plek van het vraagteken zou de sterfdatum van Van der Wal moeten komen te staan. Dat is wel degelijk opruiing en de minister voelde zich terecht bedreigd”, zei de officier van justitie. Hij eiste daarom een taakstraf van 80 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand. De politierechter meende dat de uitingen zo bedreigend waren, dat een hogere straf op zijn plaats is.

Vorige week werden elf actievoerders die bij het huis van Van der Wal protesteerden, veroordeeld tot taakstraffen tot 100 uur en voorwaardelijke gevangenisstraffen tot een maand.