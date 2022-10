Jeugdbeschermers gaan staken voor verlaging werkdruk

Werknemers van de Jeugdbescherming beginnen vanaf maandag 10 oktober met werkonderbrekingen in het hele land. Dat meldt FNV Jeugdzorg. Eerst wordt een deel van de bureaudiensten geschrapt, die draaien om telefonische bereikbaarheid. Later wordt mogelijk opgeschaald naar het volledig stoppen met bureaudiensten en fors minder huisbezoeken.

De acties zijn volgens de bond nodig omdat de werkdruk heel hoog is. Jeugdbeschermers staan gemiddeld twee keer meer gezinnen bij dan maximaal mogelijk is om het werk op een veilige manier te kunnen uitvoeren, zegt de FNV op basis van een eigen inventarisatie. Als het aan de bond ligt moeten er zo snel mogelijk 5000 jeugdbeschermers bijkomen. Dat lukt alleen als het werken in de jeugdbescherming aantrekkelijker wordt, aldus de FNV, die daarom eist dat “het kabinet de portemonnee trekt” voor extra personeel. Ook moet er een landelijke norm komen voor het maximale aantal gezinnen dat medewerkers in de portefeuille hebben.

“In feite is deze sector al omgevallen. Dat er nog kinderen en gezinnen in kwetsbare situaties geholpen worden, is alleen omdat de huidige jeugdbeschermers het nog niet hebben opgegeven”, zegt bestuurder Maaike van der Aar van FNV Jeugdzorg. “Om dit nog te kunnen redden is er nu een keiharde noodrem nodig.”