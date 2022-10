Nederland betreurt besluit Nicaragua om banden te verbreken

“Het verbreken van diplomatieke banden door Nicaragua is een uitzonderlijke stap en hoogst ongebruikelijk. Het is ook niet de wens van Nederland.” Dat is de reactie van het ministerie van Buitenlandse Zaken op de beslissing van de regering in Managua om per direct de diplomatieke relatie te verbreken.

“Directe aanleiding is een besluit van Nederland om de financiering van een project voor de bouw van een ziekenhuis te beĆ«indigen. Dit project staat al sinds 2018 ‘on hold’ vanwege de verslechterde situatie op het gebied van democratie en mensenrechten”, meldt het ministerie. De ambassadeur in het gebied, Christine Pirenne – die werkt vanuit Costa Rica – bracht donderdag de boodschap dat het project definitief niet meer doorgaat omdat de toestand niet is verbeterd.

Die stap viel slecht bij de Nicaraguaanse president Daniel Ortega. Hij vond dat de ambassadeur “de Nicaraguanen toesprak alsof Nicaragua een Nederlandse kolonie is” en betichtte Nederland ervan zich “bemoeizuchtig, interventionistisch en neokoloniaal” te hebben opgesteld. Zaterdag volgde een verklaring waarin het Midden-Amerikaanse land aankondigde de banden per direct te verbreken.

“Het is te betreuren dat Nicaragua ervoor kiest op deze buitenproportionele manier te reageren op een kritische boodschap over democratie en mensenrechten”, zegt Buitenlandse Zaken. “Er wonen ongeveer honderd Nederlanders in Nicaragua, daar houden we oog op. Als dat nodig is zullen we ook het reisadvies aanpassen.”

Het ministerie wijst erop dat het besluit van Nicaragua om de diplomatieke relaties te verbreken niet op zichzelf staat: “Eerder deze week werd de EU-ambassadeur persona non grata verklaard. Ook de nuntius (pauselijke ambassadeur) is dat eerder dit jaar gebeurd. De nieuw benoemde VS-ambassadeur krijgt geen toegang. Deze reactie van Nicaragua plaatsen we dan ook in het licht van de EU-positie en EU-sancties. Nederland overlegt met de EU-partners hoe we op deze zet van Nicaragua zullen reageren.”

Een woordvoerder van het ministerie vermoedt dat Nicaragua zijn diplomaten terug naar huis zal halen.