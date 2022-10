Nieuwe minister van Landbouw wordt maandag bekendgemaakt

De ChristenUnie maakt maandag bekend wie de nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt. Dat melden Haagse bronnen. Dat betekent dat er een nieuwe minister zit voordat Johan Remkes woensdag de bevindingen van zijn gesprekken met onder meer de agrarische sector bekendmaakt.

De ChristenUnie moest op zoek naar een nieuwe minister na het plotselinge vertrek van Henk Staghouwer, bijna een maand geleden. Partijleider Gert-Jan Segers zei al direct dat die gevonden zou worden binnen dezelfde partij.

Tot er een nieuwe minister is aangesteld, wordt de post waargenomen door Carola Schouten. De ChristenUnie-politica is daarnaast minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen en vicepremier. Wie de nieuwe minister wordt, is nog onduidelijk. In de media circuleert een aantal namen, onder wie die van Tweede Kamerlid Pieter Grinwis, maar er is nog geen duidelijke favoriet.

De ChristenUnie is zaterdag bijeen in Ede voor een buitengewoon congres. De ledenbijeenkomst werd belegd om te spreken over het asielbeleid van het kabinet, gesteund door een coalitie waar de ChristenUnie deel van uitmaakt. Er is binnen de partij vooral kritiek op het gedeeltelijk opschorten van de gezinshereniging om de instroom in de asielketen af te remmen.