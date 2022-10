NOC*NSF stuurt brandbrief over hoge energieprijzen naar minister

Sportkoepel NOC*NSF heeft aan minister Conny Helder van Sport een brandbrief gestuurd over de problemen bij de diverse sportaccommodaties vanwege de oplopende energieprijzen. Algemeen directeur Marc van den Tweel wil met de brief nogmaals zijn “grote zorgen” overbrengen over de impact van de stijgende lasten op de sport. Dat bevestigt een woordvoerster naar aanleiding van berichtgeving van De Telegraaf. NOC*NSF vreest ook dat sport niet voor iedereen meer toegankelijk is als door de hoge lasten de contributies gaan stijgen.

De sportkoepel maakte al eerder melding van de dreigende problemen bij zwembaden, ijsbanen en andere sportaccommodaties vanwege de hoge energieprijzen. Naar aanleiding van de miljoenennota riepen NOC*NSF en onder meer de Vereniging Kunstijsbanen Nederland, de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) en het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) op tot een noodfonds.

NOC*NSF ziet tot er maatregelen worden ingesteld een belangrijke rol voor gemeenten. “In overleg met exploitanten op lokaal niveau kunnen zij het best beoordelen wat er in specifieke situaties nodig is aan steun om sportaanbieders voor de korte termijn overeind te houden”, schrijft Van den Tweel. Hij vraagt de minister om de gemeenten op te roepen om ‘sportaanbieders’ in deze situatie ruimhartig te steunen en om de gemeenten in staat te stellen om deze rol in te vullen.