(Oud-)politici over opstappen Arib: ‘verdrietig’ en ‘doodzonde’

Meerdere (oud-)politici hebben zaterdag op Twitter gereageerd op het opstappen van Khadija Arib als Kamerlid. De Amsterdamse PvdA-leider Marjolein Moorman stelt: “Zo verdrietig dit. Nederland verliest met het vertrek van Khadija Arib een groots volksvertegenwoordiger. Een vrouw met kracht en moed en het hart op de juiste plek. Ze zal zeer worden gemist.”

PVV-leider Geert Wilders vindt dat voorzitter van de Tweede Kamer Vera Bergkamp en het Presidium hebben gefaald. “Ze gaan niet over Kamerleden, hebben Arib niet tijdig ge├»nformeerd, achter haar rug over haar gesproken en mogelijk is er uit hun midden ook gelekt. Schandalig. Sterkte Khadija Arib dit verdien je niet.”

Oud-Kamervoorzitter Frans Weisglas noemt haar vertrek “een schok” en zegt “wat triest dat mijn geweldige op-opvolgster na 24 jaar en 5 prima voorzittersjaren op deze manier de Kamer moet verlaten. Haar waardige verklaring zegt alles over haar.” Kamerlid Liane de Haan zegt dat “het hier niet gaat om de huidige of de voormalige Kamervoorzitter maar om het belang van werknemers. En de verantwoordelijkheid die het Presidium heeft voor hen.”

Oud-PvdA-leider Lodewijk Asscher noemt de situatie “Zo naar. Zo doodzonde.” “Je werd al zeer gemist als voorzitter Tweede Kamer maar het is een droevig vooruitzicht dat je me niet meer zal vertegenwoordigen als Kamerlid. Je blijft een voorbeeld.”