Reisadvies Burkina Faso aangescherpt na staatsgreep

Voor delen van Burkina Faso is het reisadvies aangescherpt na de staatsgreep van afgelopen vrijdag. In alle gebieden langs de grenzen met de buurlanden wordt reizen ontraden door het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. In die gebieden geldt code rood, omdat het er gevaarlijk is en actieve gewapende terreurgroepen er aanslagen, gijzelingen en ontvoeringen plegen. Buitenlandse Zaken waarschuwt dat het geen hulp kan bieden aan reizigers die daar in de problemen komen.

Het middelste deel van het land, waar ook de hoofdstad Ouagadougou ligt, heeft code oranje: alleen noodzakelijke reizen. Voor de weg van Bobo Dioulasso naar Ouagadougou geldt code rood.

Volgens Buitenlandse Zaken is het sinds vrijdagochtend onrustig in hoofdstad Ouagadougou. “Er is geschoten tussen rivaliserende legereenheden. Aan het eind van de dag is de president afgetreden. Een nieuwe machthebber heeft de grondwet buiten werking gesteld en het parlement ontbonden. Maatschappelijke en politieke activiteiten zijn voorlopig verboden. Komende tijd is het luchtruim gesloten en is in Ouagadougou een avondklok ingesteld van 21.00 tot 05.00 uur.”

Vrijdag werd duidelijk dat er voor de tweede keer dit jaar een staatsgreep is gepleegd in Burkina Faso. Te midden van zware gevechten nam legerkapitein Ibrahim Traoré de macht over van de militaire leider Paul-Henri Damiba. Deze kolonel had op zijn beurt de macht overgenomen op 24 januari, ten koste van president Roch Kaboré.