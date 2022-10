Steun voor kleine ondernemers met tijdelijke betalingsproblemen

Ondernemers met tijdelijke betalingsproblemen kunnen steun krijgen door versoepeling van betalingsregelingen bij de Belastingdienst. Tijdens corona werden deze regelingen versoepeld en dat blijft nu zo. Dat heeft staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) bekendgemaakt. De versoepelingen zijn vooral bedoeld om kleinere bedrijven maatwerk te bieden.

“Samen met de Belastingdienst werken we aan mogelijkheden om ondernemers en particulieren meer met maatwerk te helpen als dat nodig is. Daarbij staat centraal dat we alleen dwanginvordering inzetten als uiterste middel. We voorkomen dat belastingplichtigen in betalingsproblemen komen en dat ondernemers en particulieren geen drempel voelen om zich te melden wanneer zij een belastingaanslag niet kunnen betalen”, aldus Van Rij.

Naast de verlenging van de regelingen kan de Belastingdienst vanaf nu ook afzien van de 100 procent zekerheidseis voor ondernemers. Dit houdt in dat ondernemers bijvoorbeeld een bankgarantie of hypotheekrecht moeten afgeven om uitstel te krijgen. Deze versoepeling kan het kleine ondernemingen makkelijker maken, omdat ze niet altijd in staat zijn om zekerheid te bieden, maar wel tijdelijke financiƫle problemen hebben.

Vanaf 1 oktober is het ook nog mogelijk om een betalingsregeling aan te vragen als er al eerder kort uitstel is verleend voor een belastingschuld. Dit moet voorkomen dat mensen in de schulden komen of blijven. Voor ondernemers wordt ook de drempel verlaagd om uitstel van betaling bij bijzondere omstandigheden aan te vragen.