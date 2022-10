Verdeelde ChristenUnie in discussie over asieldeal

De ChristenUnie komt zaterdag bijeen om over het asielbeleid van het kabinet te praten, waaronder de eind augustus beklonken asieldeal. Onderdelen daarvan liggen in de fractie gevoelig, maar bij een deel van de achterban valt vooral de rem op gezinshereniging slecht.

Daags nadat de asieldeal in de ministerraad was vastgesteld, uitten zo’n honderd CU-leden in een stevige brief aan de Tweede Kamerfractie en het partijbestuur hun ongenoegen over de deal. Voordat die in de ministerraad op tafel lag, waren de fractievoorzitters van coalitiepartijen VVD, D66, CDA en CU al tot overeenstemming gekomen. De briefschrijvers vinden het “pijnlijk en onacceptabel” dat de ChristenUnie betrokken was bij het sluiten van de deal en willen dat die wordt teruggedraaid.

De boze leden vinden de rem op gezinshereniging van statushouders onverteerbaar. “Dat een fundamenteel recht als gezinshereniging wordt ontnomen aan vluchtelingen mogen wij als partij van het gezin nimmer accepteren.”

De rem op gezinshereniging vindt ook de fractie “pijnlijk”, schreef Kamerlid Don Ceder eerder op een blog. De Kamerfractie staat wel achter andere maatregelen uit de deal, zoals de plannen die een einde moeten maken aan de schrijnende situatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. “Ik hoop dat we die voor Nederland beschamende situatie dan ook binnenkort niet meer zien en nooit meer zien”, schreef Ceder in het blog.

Partijleider Gert-Jan Segers gaf tegengas na kritiek op de asieldeal. De ChristenUnie is een partij die verantwoordelijkheid neemt, zegt hij. Daar horen soms “uitvoerig bevochten” compromissen bij, “om idealen iets dichterbij te brengen”.

Ook binnen de VVD heerst verdeeldheid over de asieldeal. Veel liberalen vinden de afspraken niet ver genoeg gaan en willen een asielstop. Op een VVD-bijeenkomst eind augustus, met VVD-staatssecretaris Eric van der Burg en fractievoorzitter Ruben Brekelmans, liepen de emoties regelmatig hoog op.

De asieldeal van het kabinet moet een einde maken aan de asielcrisis. Asielzoekers moesten wekenlang buiten in het gras slapen bij Ter Apel en Artsen zonder Grenzen bood de asielzoekers buiten de poort van het aanmeldcentrum voor het eerst ooit in Nederland medische hulp aan.