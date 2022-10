Danny de Munk vraagt om openbaar verhoor vermeend slachtoffer

Danny de Munk wil de vrouw die hem beschuldigt van verkrachting in het openbaar horen. De zanger heeft daarover een verzoek ingediend bij de rechter, bevestigt zijn advocaat Royce de Vries naar aanleiding van een bericht hierover van roddelvlogger Yvonne Coldeweijer. De rechter behandelt het verzoek van De Munk op 20 oktober tijdens een zitting in de rechtbank van Amsterdam.

In juni werd bekend dat een vrouw aangifte van verkrachting heeft gedaan tegen De Munk. Het slachtoffer zou zo’n vijftien jaar geleden nauw met hem hebben samengewerkt bij de musical Ciske de Rat. In april berichtte Coldeweijer al over mogelijk meerdere meldingen van seksueel overschrijdend gedrag van de zanger.

De Munk ontkent de aantijgingen van de vrouw. In een interview met RTL Boulevard gaf hij eerder aan dat hij nooit seks heeft gehad met het vermeende slachtoffer. Wel gaf hij toe dat hij met haar gezoend had. Hij sprak van een valse aangifte en deed daarom een tegenaangifte.