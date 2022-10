Voor de asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is zondagavond voldoende opvang gevonden, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Daardoor ziet het ernaar uit dat niemand buiten hoeft te slapen in de nacht van zondag op maandag.

Een COA-woordvoerder zei dat 85 mensen zijn overgebracht naar opvang in Rijswijk (Zuid-Holland). Over asielzoekers die mogelijk zijn vervoerd naar noodopvang op andere plekken had hij zondagavond geen informatie.