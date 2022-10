Hoekstra: diep geschokt door incident Indonesisch voetbalstadion

Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra is “diep geschokt” over het “tragische incident bij het voetbalstadion” in IndonesiĆ«. In de stad Malang op Oost-Java kwamen volgens de nieuwste berichten ten minste 174 mensen om het leven nadat paniek was uitgebroken. Het is een van de dodelijkste stadionrampen ooit.

De slachtoffers kwamen om het leven nadat er rellen waren uitgebroken. Agenten vuurden traangas af om grote groepen mensen die het veld op waren gelopen uiteen te drijven. Vervolgens werden slachtoffers onder de voet gelopen. Gevreesd wordt dat het dodental nog verder kan oplopen, aangezien er nog zo’n 180 mensen in het ziekenhuis behandeld worden.

Op de rol van de politie bij het voorval gaat Hoekstra niet in. “Onze gedachten zijn bij de families van de slachtoffers en zij die gewond zijn geraakt”, aldus de minister.