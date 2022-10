Staatssecretaris vindt kwestie-Arib slecht voor aanzien politiek

Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) vindt dat de kwestie rond het vertrek van Khadija Arib niet goed is voor het aanzien van de politiek. “Daar kunnen we kort over zijn”, zei hij in het NPO-televisieprogramma WNL op Zondag. Hij stoort zich vooral aan de “verschrikkelijke ziekte van het lekken”, zo zei de bewindsman.

Vijlbrief is de eerste bewindspersoon die publiekelijk reageert op de kwestie. Hij zei daar voorzichtig mee te willen zijn omdat de Tweede Kamer het kabinet controleert, “niet andersom”. Wel uitte hij er zijn ongenoegen over dat het besluit van de dagelijkse leiding van de Kamer om een onderzoek naar Arib te openen, via de krant naar buiten kwam. “Dit is een persoonlijk drama voor haar, maar dat giftige lekken maakt wel dat dit weer heel lelijk geworden is.”

Arib maakte zaterdagavond bekend dat ze vertrekt uit de Kamer. Ze is boos over de manier waarop de leiding van de Kamer besloten heeft tot een onderzoek en voelt zich ook niet gesteund door haar fractiegenoten bij de PvdA. Een van hen, Henk Nijboer, was als lid van het presidium betrokken bij het besluit om een extern onderzoek naar beschuldigingen van wangedrag in te stellen.

Kamervoorzitter Vera Bergkamp wil vooralsnog niks zeggen over de zaak. Wel komt het presidium vermoedelijk zondag nog met een verklaring, al kan dat volgens een woordvoerder ook later worden. In het presidium zitten momenteel zeven Kamerleden, plus voorzitter Bergkamp. In besloten vergaderingen bespreken zij de werkwijze, procedures en zaken die spelen in de ambtelijke organisatie.