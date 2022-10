Autodief na achtervolging opgepakt in Driebergen

Na een lange achtervolging heeft de politie maandag bij de afrit A12 in Driebergen een persoon aangehouden die wordt verdacht van diefstal van een auto in het Duitse Wesel. Bij de diefstal is mogelijk een vuurwapen gebruikt. De politie loste bij de aanhouding van de verdachte enkele waarschuwingsschoten. Een andere verdachte is nog spoorloos.

Na de diefstal van de auto maandagmorgen zette de Duitse politie een opsporingsbericht uit bij de Nederlandse collega’s omdat de verdachten mogelijk richting Nederland reden. Rond 09.00 uur zagen agenten in Oost-Nederland de auto rijden. Ze zetten de achtervolging in. Ook volgden twee politiehelikopters de vluchtende auto vanuit de lucht.

Bij de afrit A12 in Driebergen kwam de auto tot stilstand nadat die in botsing was gekomen met meerdere auto’s die voor een verkeerslicht stonden. Getuigen meldden dat de twee inzittenden er te voet vandoor waren gegaan. Eén van hen kon na het lossen van waarschuwingsschoten worden aangehouden. Deze verdachte is voor controle overgebracht naar een ziekenhuis vanwege bij de aanrijding opgelopen verwondingen. De inzittende van een ander voertuig is ook naar een ziekenhuis vervoerd.

De tweede verdachte is nog altijd voortvluchtig. Omdat deze man mogelijk een vuurwapen bij zich heeft, stopten er enige tijd geen treinen op station Driebergen-Zeist.