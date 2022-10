Bergkamp hoopt dat Arib alsnog meewerkt aan onderzoek

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66) houdt hoop dat oud-voorzitter Khadija Arib (PvdA) gaat meewerken aan het onderzoek naar haar. Arib had al gezegd dat niet van plan te zijn, maar Bergkamp zegt dat ze haar blijft uitnodigen. Wat het voor het onderzoek betekent als Arib niet meewerkt, gaat Bergkamp “bespreken met het presidium”, ofwel het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer.

Vorige week woensdag lekte uit dat het presidium een onderzoek naar Arib gaat instellen na beschuldigingen dat zij een onveilige werksfeer creĆ«erde. Arib moest dit vernemen via de pers, omdat het voornemen uitlekte voordat Bergkamp haar op de hoogte had gesteld. Zij sprak van politieke “dolkstoten” en een “politieke afrekening”. Het onderzoek naar haar vindt zij dan ook een “schijnonderzoek”.

De huidig Kamervoorzitter zegt dat ze van plan was afgelopen donderdagochtend Arib te informeren, maar dat tussendoor het nieuws al uitlekte. Sindsdien heeft ze geen contact kunnen krijgen met Arib. Op mails en appjes kreeg ze geen reactie.

In een feitenoverzicht dat Bergkamp heeft geopenbaard, staat dat Arib maandag 26 september, nog voordat het presidium besloot een onderzoek in te stellen naar haar, een aanvaring had met twee topambtenaren van de Tweede Kamer. Deze ontmoeting werd door hun als “zeer intimiderend ervaren”, schrijft Bergkamp in een brief aan de Kamer. Of Arib toen al wist van de aantijgingen aan haar adres of zelfs van het aanstaande onderzoek, vindt Bergkamp een “terechte vraag”. Volgens Bergkamp zal dit ook onderdeel zijn van het onderzoek.

Bergkamp zegt niet te willen spreken van een “vendetta” tussen haarzelf en de oud-voorzitter. “Daar laat ik mij niet in meetrekken.” Bergkamp won vorig jaar van Arib de strijd om de voorzittershamer van de Tweede Kamer.