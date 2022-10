Europese gezondheidsdienst noemt vogelgriepepidemie ergste ooit

De huidige vogelgriepepidemie is de ergste ooit gemeten in Europa, zo meldt de Europese gezondheidsdienst ECDC. De zeer ziekmakende variant van het virus heeft zich verspreid over 37 Europese landen, van het Noorse Spitsbergen tot Oekraïne.

Sinds de epidemie vorig jaar begon, zijn er in Europa 2467 uitbraken onder pluimveevogels gerapporteerd. In totaal werden 48 miljoen vogels gedood. Ook werden 3573 gevallen van het virus in wilde vogels gedetecteerd.

Mensen in Europa zijn afgelopen tijd niet geïnfecteerd geraakt met het vogelgriepvirus, aldus de gezondheidsdienst. Het risico van de epidemie voor de volksgezondheid is dan ook laag. De organisatie wijst er wel op dat het risico voor mensen die werken met vogels hoger is. “Waakzaam” blijven is daarom belangrijk. De dienst benadrukt het belang van testen op zoönosen. Dat zijn infecties die van dieren op mensen kunnen worden overgedragen, zoals met bijvoorbeeld het coronavirus is gebeurd.

In Nederland werd afgelopen zomer de ophokplicht voor Nederlandse pluimveebedrijven gedeeltelijk opgeheven, omdat de risico’s op vogelgriepbesmetting in sommige gebieden volgens deskundigen genoeg waren gedaald. Afgelopen maanden werden er wel weer meerdere uitbraken bij pluimveebedrijven en hobbyhouders gemeld.