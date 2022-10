Kerken gaan honderden statushouders aan onderdak helpen

Kerken en andere maatschappelijke organisaties verwachten in de komende maanden door heel Nederland honderden statushouders onderdak te kunnen geven. De statushouders zullen onder meer worden opgevangen in leegstaande pastorieën en vakantiehuisjes. De initiatiefnemers stellen dat met het project op termijn mogelijk voor 8500 tot 10.000 mensen tijdelijke huisvesting kan worden geregeld.

De opvang van de statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) gaat verlopen via het project de Thuisgevers. Dat is een initiatief van de Protestantse Kerk in Nederland en de gemeente Kampen. “Voordat we goed en wel van start zijn gegaan, hebben we als ‘Thuisgevers’ op dit moment al honderd bedden in meer dan tien verschillende gemeenten aangeboden gekregen”, zegt projectmanager Laura Prat van Thuisgevers. “Op termijn verwachten we, dankzij een sneeuwbaleffect, op iedere 2000 mensen één statushouder tijdelijk te kunnen huisvesten. Dat zou kunnen uitmonden in de tijdelijke huisvesting van 8500 tot 10.000 statushouders, die op deze manier versneld aan hun leven in Nederland kunnen beginnen.”

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) heeft financiële steun voor het project toegezegd. Over de hoogte van het bedrag dat Van der Burg beschikbaar stelt, konden de initiatiefnemers niets zeggen. De staatssecretaris laat zelf weten dat het sneller huisvesten van statushouders bijdraagt aan het oplossen van de opvangcrisis. “Er wachten immers zo’n 17.000 statushouders op een plek om te wonen ergens in een gemeente in Nederland.”

Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de koepelorganisatie van alle gemeenten, steunt het initiatief omdat het helpt statushouders uit de asielzoekerscentra te halen. “Gemeenten staan voor de enorme opgave om 20.000 statushouders voor 1 januari te huisvesten en ook daarna ligt er nog een behoorlijke taakstelling te wachten. Het is een enorme klus voor gemeenten om voor deze en ook andere urgent woningzoekenden een huis te vinden”, zegt Theo Weterings, woordvoerder asiel van de VNG. “En hoewel het hierbij gaat om tijdelijke huisvesting, gaat het wel om een significant aantal plekken. Dat zal daadwerkelijk impact gaan hebben op de doorstroming in de asielzoekerscentra.”