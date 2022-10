Limburger bekent doodschieten agent in Spa

Hoewel hij het zich niet meer zegt te kunnen herinneren, bekende Yvo T. (40) uit het Limburgse Schinnen dat hij in augustus 2018 in Spa een Belgische politieagent heeft doodgeschoten. Dat bleek maandag tijdens de eerste zittingsdag van het Hof van Assisen in Tongeren (België). Op de vraag van het Hof wie verantwoordelijk is voor de dood van de agent antwoordde T.: “Dat ben ik. Hoe kan het anders gebeurd zijn.”

T. herinnert zich er naar eigen zeggen niets meer van dat hij op 26 augustus 2018 politieman Amaury Delrez doodschoot. Volgens de Belgische justitie vuurde hij met zijn pistool een kogel af door nek en hoofd van de agent die dodelijk getroffen neerviel.

Wel zei T. dat hij al maanden een pistool bij zich droeg omdat hij zelfmoordgedachten had. Hij zou dat pistool, een Walther P28, ook naar een uitgaanscentrum in Spa hebben meegenomen voor het geval hij daar op het idee kwam om een einde aan zijn leven te maken.

T. was vier jaar geleden met broer Cyril en vriend Mark op stap aan de vooravond van de Grand Prix van België. Daarbij werd stevig gedronken en ook nam hij amfetamine. In bar Havanna in Spa kregen de drie ruzie met een portier, waarop gezien werd dat T. een pistool op zak had.

De politie werd gebeld en twee agenten hielden de taxi aan waarin het drietal zat. Toen de agenten de drie sommeerden om uit te stappen, trok Yvo T. zijn pistool en schoot Delrez dood, aldus de Belgische justitie.

Tijdens een verhoor door de voorzitter van het Hof van Assisen bleef de Limburger erbij zich niets van het schieten op Delrez te herinneren. Hij had herinneringen aan al wat er tot dat moment en vanaf dat moment gebeurde, alleen dat kritieke moment was weg, liet hij weten.

Het Hof hoorde ook de andere agent, Ghislain Schils, die zeer geëmotioneerd verklaarde wat er gebeurd is. Hij is zwaar getraumatiseerd en werkt sindsdien parttime. “Ik heb er iedere dag spijt van dat ik Amaury niet heb kunnen verdedigen en zijn leven niet heb kunnen redden”, zei hij in tranen.

De rest van de week hoort het Hof tientallen getuigen, mogelijk eind deze week komt de aanklager met zijn strafeis.