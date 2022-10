Politievakbonden komen met discriminatiemeldpunt

De politievakbonden hebben een discriminatiemeldpunt in het leven geroepen. Op die manier willen ze inventariseren hoe groot het probleem van discriminatie is binnen de politie en of er genoeg tegen wordt gedaan. Het Gezamenlijk Meldpunt Discriminatie is een initiatief van de bonden ANPV, ACP, NPB en Equipe.

Het meldpunt is er mede gekomen door de documentaire De blauwe familie van KRO-NCRV, waarin (voormalig) agenten met een migratieachtergrond hun beklag doen over de in hun ogen te lakse aanpak van racisme binnen de politie. De politie liet hierna weten racisme en discriminatie binnen de eigen gelederen strenger aan te zullen pakken. Er volgt voortaan sowieso een sanctie en mogelijk ontslag als politiemensen een dergelijke overtreding begaan.

“De documentaire heeft veel losgemaakt”, laten de vakbonden weten. “Het liet zien dat uitsluiting, discriminatie en racisme binnen de politie (nog steeds) bestaat. Het onderwerp wordt door de politie serieus opgepakt omdat men beseft dat de impact van deze feiten enorm groot is voor de collega‚Äôs en hun gezinnen.”

Eerder werd al bekend dat er onder meer een landelijk coördinator is aangesteld voor de bestrijding van uitsluiting, discriminatie en racisme binnen de organisatie. Ook wordt er een landelijke aanpak van zaken ontwikkeld.