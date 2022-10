Rutte: ministerie kijkt naar aanpassing bewaarinstructies sms’jes

Het ministerie van Algemene Zaken gaat onderzoeken waar de instructie voor het bewaren van chatberichten moet worden aangepast. Dat heeft premier Mark Rutte laten weten in reactie op een kritisch inspectierapport naar de archivering van sms-berichten bij zijn ministerie. In afwachting van dat onderzoek “worden de chatberichten van de andere leden van het kabinet bij hun ministeries eveneens bewaard ten behoeve van veiligstelling en archivering”.

Ruttes ministerie neemt de aanbevelingen van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed “geheel” over, schrijft de premier in een brief aan de Kamer. Een aantal aanbevelingen is al doorgevoerd “of is op dit moment in uitvoering”, andere adviezen worden binnenkort opgepakt.

De Inspectie oordeelde dat het ministerie van Algemene Zaken wel volgens de rijksbrede instructie handelde die voorschrijft hoe sms-berichten worden bewaard, maar niet altijd via de Archiefwet. De instructie en de wet komen niet helemaal overeen. De regeringscommissaris informatiehuishouding en het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding kijken momenteel naar de kwestie. Het Adviescollege komt naar verwachting voor het einde van het jaar met advies over informatiehuishouding en het bewaren van stukken.

De Inspectie kondigde aan onderzoek te doen naar de kwestie nadat was gebleken dat Rutte de afgelopen jaren veel sms’jes heeft verwijderd. De premier had in die tijd nog een simpele Nokia, en klaagde dat de telefoon langzaam en onoverzichtelijk werd als hij sms’jes erop liet staan. Rutte legde tegenover een kritische Tweede Kamer uit dat hij zelf sms’jes verwijderde, en berichten doorstuurde of -belde naar ambtenaren als deze berichten moesten worden opgeslagen.