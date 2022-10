Snelste weekendtoename in coronazalen ziekenhuizen sinds maart

Ziekenhuizen krijgen het steeds drukker met mensen die positief zijn getest op het coronavirus. Ze behandelen momenteel 842 mensen die het virus onder de leden hebben, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat is het hoogste aantal sinds 5 augustus, bijna twee maanden geleden.

Sinds vrijdag is het aantal opgenomen mensen met corona gestegen met 146. Dat is de grootste stijging over een weekeinde sinds 14 maart. Op zaterdagen, zondagen en feestdagen worden de ziekenhuiscijfers niet bijgewerkt.

Vorige week maandag behandelden de ziekenhuizen 601 positief geteste mensen en de maandag daarvoor 466. Dat betekent dat de bezetting in twee weken tijd met iets meer dan 80 procent is gestegen.

De LCPS-cijfers maken geen onderscheid tussen mensen die vanwege hun coronaklachten zijn opgenomen en mensen die andere gezondheidskwalen hadden en toevallig ook besmet bleken. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hanteert dat onderscheid wel en ziet daadwerkelijk meer opnames door corona. Het instituut houdt er rekening mee dat de najaarsgolf is begonnen.

In de afgelopen dag zijn 149 mensen met een coronabesmetting nieuw opgenomen in een ziekenhuis. Dat is de grootste instroom sinds 26 juli.