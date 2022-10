VluchtelingenWerk: nieuw gezinsherenigingsbeleid ‘bedroevend’

VluchtelingenWerk Nederland laat weten het “bedroevend” te vinden dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) vanaf maandag het nieuwe gezinsherenigingsbeleid uitvoert, “terwijl maatregelen om meer opvangplekken te realiseren tot nu toe uitblijven”. Eerder werd bekend dat de wet die gemeenten kan dwingen asielzoekers op te vangen, vertraging heeft opgelopen.

Vanaf maandag kunnen alleen vluchtelingen met een woning hun gezin laten overbrengen. Dat kan dus niet als ze in de opvang zitten. VluchtelingenWerk vreest de administratieve rompslomp die deze maatregel met zich meebrengt, aangezien statushouders een bewijs van het hebben van de woning bij de gemeente moeten opvragen en dit per brief moeten opsturen naar de IND.

“Het is op dit moment volstrekt onduidelijk waar vluchtelingen – die passende huisvesting hebben – zo’n document bij de gemeente kunnen opvragen. Van heldere afspraken over waar vluchtelingen een dergelijke verklaring bij hun gemeente moeten aanvragen is geen sprake. Ook de gezinsherenigingen van vluchtelingen die al passende huisvesting hebben voor hun gezin lopen hierdoor vertraging op”, aldus VluchtelingenWerk.

De organisatie roept staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) op de gezinsherenigingsmaatregel weer in trekken of deze “in ieder geval uit te stellen zodat in de uitvoering geen extra vertraging ontstaat”. Ook vindt de vluchtelingenorganisatie dat het kabinet de “daad bij het woord” moet voegen en meer en betere opvangplekken moet creëren.

Vorige week hebben er opnieuw mensen buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd concludeerde maandag dat de gezondheidssituatie er “nog steeds schrijnend” is.