Aantal coronagevallen mogelijk naar hoogste niveau sinds juli

Een nieuwe coronagolf is mogelijk begonnen, zei het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vorige week. Het instituut constateerde toen dat het aantal positieve coronatests begon te stijgen. Of dat doorzet, wordt dinsdag duidelijk, als het instituut weer met zijn wekelijkse overzicht van het aantal positieve tests komt.

Het RIVM meldde vorige week dinsdag dat het in de zeven dagen ervoor 12.269 positieve tests had geregistreerd. Dat was zo’n 39 procent meer dan in de week ervoor. De stijging is te zien in het hele land en bij vrijwel alle leeftijdsgroepen, maar vooral onder ouderen.

De meest recente RIVM-cijfers zijn van afgelopen vrijdag. Toen was het totaal al gestegen tot 15.408 bevestigde besmettingen in een week tijd, een toename van bijna 56 procent op weekbasis. Als het aantal ontdekte gevallen in hetzelfde tempo blijft stijgen, kan het weekcijfer van dinsdag uitkomen op ongeveer 20.000. Dat zou het hoogste aantal sinds eind juli of begin augustus zijn.

De overheid gebruikt sinds half september een ’thermometer’ om de staat van de epidemie in de gaten te houden. Het is de opvolger van de risiconiveaus. De ’thermometer’ stond vorige week op het laagste niveau. Dan is de druk op de zorg en de samenleving beperkt en blijft dit voorlopig waarschijnlijk ook het geval.

Het RIVM meldt dinsdag ook hoeveel mensen de nieuwe herhaalprik tegen het coronavirus hebben gehaald. Het instituut bracht die cijfers vorige week voor het eerst naar buiten. Toen hadden 261.535 mensen die oppepvaccinatie laten zetten. Een op de negen 80-plussers heeft de herhaalprik gekregen.