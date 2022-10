Aantal coronagevallen schiet omhoog, najaarsgolf is begonnen

De nieuwe coronagolf zwelt aan. In de afgelopen week zijn 19.031 positieve tests geregistreerd, het hoogste aantal sinds begin augustus. In een week tijd is het aantal positieve tests met 55 procent toegenomen. Bovendien worden steeds meer mensen vanwege hun coronabesmetting in een ziekenhuis opgenomen.

De najaarsgolf is nu echt begonnen, constateert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat adviseert mensen om zichzelf te testen bij klachten, om thuis te blijven bij een positieve test, en om de herhaalprik te halen.

De ’thermometer’ voor het coronavirus blijft wel op het laagste niveau staan. Die thermometer, de opvolger van de risiconiveaus, geeft de staat van de epidemie weer. Op het laagste niveau is de druk op de zorg en de samenleving beperkt en blijft dit voorlopig waarschijnlijk ook het geval.

Vorige week zijn 485 mensen vanwege hun coronabesmetting in een ziekenhuis opgenomen. Bij 26 van hen waren de klachten zo erg dat ze door corona op een intensive care belandden. Voor beide groepen zijn het de hoogste aantallen sinds eind juli. Op de verpleegafdelingen steeg het totale aantal nieuwe opnames van positief geteste mensen met 68 procent. Hierbij zijn ook mensen meegerekend die niet om hun besmetting opgenomen zijn, maar die een andere kwaal hadden.

Ook laten steeds meer mensen zich testen. De GGD-locaties voerden vorige week 23.048 coronatests uit. Ook dit is het hoogste aantal sinds eind juni. Vergeleken met de week ervoor steeg het aantal tests met 47 procent.

Het aantal mensen dat door corona overlijdt, stijgt ook, hoewel de aantallen nog heel klein zijn. Het RIVM kreeg in de afgelopen week bericht dat 20 mensen aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden, tegen 13 de week ervoor en 10 nog een week eerder.

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 3843 coronabesmettingen aan het licht gekomen. Dat is het hoogste dagcijfer sinds 27 juli. Amsterdam voert de lijst aan. Daar kregen 137 inwoners te horen dat ze besmet zijn geraakt. Daarna volgen Rotterdam (88), Den Haag (84), Breda (81), Apeldoorn (56), Utrecht (55) en Groningen (52). In zestien gemeenten testte niemand positief.