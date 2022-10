Aantal opgenomen mensen met corona stijgt weer

Ziekenhuizen behandelen momenteel 873 mensen die positief zijn getest op het coronavirus. Dat is het hoogste aantal sinds 5 augustus. Vergeleken met maandag steeg de bezetting met 31 mensen.

Het aantal patiënten op de intensive cares was de afgelopen week snel gestegen, maar daalde vrijdag. Die afdelingen hebben nu 33 mensen met corona onder hun hoede, elf minder dan op maandag. Een verklaring hiervoor geeft het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS) niet. Op de verpleegafdelingen liggen 840 positief geteste mensen, het hoogste aantal sinds 1 augustus.

In de afgelopen dag zijn 150 mensen nieuw opgenomen in een ziekenhuis. Dat is de grootste instroom sinds 26 juli. Daar staat tegenover dat mensen ook het ziekenhuis verlaten, door overlijden of doordat ze voldoende opgeknapt zijn.

De LCPS-cijfers maken geen onderscheid tussen mensen die vanwege hun coronaklachten zijn opgenomen en mensen die andere gezondheidskwalen hadden en toevallig ook besmet bleken. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hanteert dat onderscheid wel en ziet daadwerkelijk meer opnames door corona. Het instituut houdt er rekening mee dat de najaarsgolf is begonnen.