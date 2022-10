Bijna kwart van 70-plussers heeft herhaalprik gekregen

Bijna een kwart van alle mensen van 70 jaar en ouder heeft de herhaalprik tegen het coronavirus gehaald. De vaccinatiegraad stijgt momenteel snel. De nieuwe inentingsronde begon op 19 september.

In totaal zijn nu bijna 710.000 herhaalprikken gezet. De teller bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) staat op 709.622 vaccinaties, maar het werkelijke aantal kan iets hoger zijn. Vorige week meldde het instituut, in zijn eerste update, 261.535 gezette herhaalvaccinaties. Dat betekent dat in de afgelopen week ongeveer 448.000 mensen de inenting hebben laten zetten.

Het zijn vooral ouderen die nu de prik krijgen. Van de mensen van 70 jaar en ouder heeft 22,1 procent de herhaalprik gekregen.

Mensen van 60 jaar en ouder, zorgmedewerkers en mensen met gezondheidsrisico’s krijgen voorrang. Daarna is het de beurt aan mensen van 12 jaar en ouder die de griepprik krijgen omdat ze gezondheidsproblemen hebben, zoals diabetes of obesitas. Ook zwangere vrouwen vallen onder die groep. Daarna komt de rest van de bevolking aan de beurt.