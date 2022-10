Eerste asielzoekers aangekomen op cruiseschip in Amsterdam

Zo’n honderd asielzoekers zijn dinsdagmiddag aangekomen op een cruiseschip in het Amsterdamse Westelijk Havengebied. Hier is voor zeker een half jaar noodopvang geregeld. In totaal krijgen de komende dagen rond de duizend mensen onderdak op de MS Galaxy, die normaal gesproken tussen Zweden en Finland vaart.

De omgeving van het schip, een industriegebied, is de afgelopen dagen veilig gemaakt voor de tijdelijke bewoners. Zo zijn er fiets- en voetpaden aangelegd en komt er een pendelbus. Ook zijn de kades voorzien van extra hekken.

De opvang is sober. Zo zijn de meeste voorzieningen op het enorme schip gesloten. De bewoners krijgen begeleiding, dagbesteding en drie keer per dag een maaltijd in de eetzaal. Ook is er een huisarts aan boord. Voor kinderen is er onderwijs op een school in de buurt.

Na een evaluatie kan de noodopvang eenmalig verlengd worden met drie maanden voor maximaal 1500 personen. Amsterdam is na Velsen de tweede gemeente die asielzoekers onderbrengt op een cruiseschip. De opvang op de schepen geeft volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), dat het beheer en de exploitatie op zich neemt, enige lucht in de ontstane asielcrisis.