Grote gevechtsoefening in november brengt militairen en helikopters door heel Nederland

Tijdens FALCON AUTUMN worden grootschalige luchtlandingsoperaties beoefend. Meer dan duizend militairen van land- en luchtmacht en vijfendertig helikopters worden op verschillende locaties in Nederland ingezet. De oefening wordt georganiseerd door de Luchtmobiele Brigade en het Defensie Helikoptercommando. Daarnaast doen er militairen en helikopters uit Duitsland, Polen en de Verenigde Staten aan de oefening mee. Het doel van de oefening is het trainen van grootschalige en luchtlandingsoperatiesEen complexe taak waar beide eenheden gespecialiseerd in zijn.

Beschermen wat ons dierbaar is

De Russische invasie van Oekraïne maakt duidelijk dat veiligheid en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn. Daarom heeft Defensie als eerste hoofdtaak om het Nederlandse en bondgenootschappelijke grondgebied te verdedigen. Om die taak aan te kunnen is het noodzakelijk dat er regelmatig realistisch en op grote schaal geoefend wordt.

Hiervoor traint Defensie regelmatig op oefenterreinen in het buitenland. Tijdens FALCON AUTUMN laten we in Nederland zien dat we klaar staan om te beschermen wat ons dierbaar is. Daarom vindt deze oefening plaats op diverse locaties in de provincies Zuid-Holland, Gelderland, Limburg, Drenthe en Friesland. De Luchtmobiele Brigade is één van de zwaarst getrainde eenheden van Defensie. Militairen van de brigade zijn herkenbaar aan de rode baret. Het Defensie Helikopter Commando is de eenheid van de Luchtmacht waar alle helikopters zijn ondergebracht. Tijdens de oefening wordt gevolgen met diverse helikoptertypes waaronder de CH-47 Chinook, AS-532 Cougar en AH-64 Apache.

Volg de oefening online

Hoewel de oefening deels in de publieke ruimte plaatsvindt is het geen publiek evenement. Het is daarom ook niet mogelijk de oefening te bezoeken. Wel wordt via de social media kanalen van de Luchtmobiele Brigade en het Defensie Helikopter Commando uitgebreid geïnformeerd over de oefening. Ook wordt vooraf aangekondigd waar geoefend en gevlogen wordt om de hinder tot een minimum te beperken.

Tijdens de oefening wordt gebruik gemaakt van oefenmunitie en rookgranaten.

Dit zijn geen echte schoten maar het gebruik hiervan kan gepaard gaan met hoorbare knallen. Indien nodig worden omwonenden en belanghebbenden vooraf geïnformeerd.