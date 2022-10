Halsema: Bijlmervliegramp is erfgoed van alle Nederlanders

Het is terecht dat er na dertig jaar veel aandacht is voor de Bijlmervliegramp. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema tijdens de jaarlijkse herdenking van de crash op 4 oktober 1992, toen een vrachtvliegtuig van de Israëlische maatschappij El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein-Kruitberg. Hierbij kwamen 43 mensen om het leven.

“De Bijlmervliegramp is erfgoed van alle Amsterdammers, alle Nederlanders”, aldus Halsema. “Het maakt deel uit van wie we willen zijn. Een groeiend monument.” Ze blikte in haar toespraak terug op de periode na de ramp, toen veel mensen in Zuidoost zich in de steek gelaten voelden. “Belangrijke vragen werden maar niet beantwoord. De politiek was met zichzelf bezig.”

De burgemeester refereerde ook aan pijnlijke opmerkingen. “Opmerkingen die de indruk wekten dat niet alle mensen in ons land er evenveel bij hoorden. Of dat niet alle wijken van onze stad even waardevol zouden zijn.”

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) sprak ook tijdens de bijeenkomst, waar honderden nabestaanden en andere betrokkenen bijeen waren. “Deze ramp heeft het leven van de nabestaanden, buurtgenoten, familieleden, vrienden en hulpverleners voor altijd getekend”, zei ze. Heijnen noemde de ramp “een litteken op de ziel van Nederland”.

Namens de nabestaanden vertelde Geneviève Arlaud over het verlies van haar neef en nicht. Haar moeder vernoemde haar naar het omgekomen nichtje. Haar tweede naam is Graciella. “Het was haar lievelingsnichtje.” Hoewel ze Graciella zelf nooit heeft gekend, voelt ze wel dichtbij, zei ze. “Ik zie haar regelmatig in mijn dromen, als een engel die er altijd voor me is.”

Stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing haalde een nabestaande aan die haar onlangs vertelde: “Als ik een vliegtuig hoor aankomen dan zorg ik dat ik niet bij een raam sta. Ik was vijf toen het gebeurde en nu dertig jaar later heb ik nog steeds moeite met ramen in combinatie met het geluid van een vliegtuig.”

Na de bijeenkomst, met muziek van het ZO! Gospel Choir en zangeres Berget Lewis, volgde een stille tocht naar het Groeiend Monument. Bij de zogenoemde ‘Boom die alles zag’, die de crash overleefde, hielden de aanwezigen een minuut stilte, werden de namen van de slachtoffers voorgelezen en bloemen neergelegd. Bij de kranslegging van de gemeente vergezelde de weduwe van de vorig jaar overleden toenmalige burgemeester Ed van Thijn Halsema en enkele wethouders.